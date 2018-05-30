Вторжение в Азовское море: у Порошенко назвали место для размещения базы

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин призвал разместить в Геническе базу морской охраны, Военно-морских сил Украины и других силовых структур.

Такие меры он предложил предпринять для безопасности региона от дестабилизации ситуации Россией. Об этом Бабин заявил в эфире радио "Крым.Реалии".

"Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе. Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии", – подчеркнул он.

По его словам, это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД.

"Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение", – отметил он.

Бабин также добавил, что различные местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти в Геническом районе. Он отметил, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска.