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Вторжение России в Украину: озвучен главный признак наступления

6.3тЧитать материал на украинском

Самый главный признак возможной полномасштабной военной агрессии России в Украину – реакция стран НАТО. Если они начнут массово снабжать ВСУ летальным вооружением – значит вторжения не избежать.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил военный эксперт Олег Стариков. При этом он подчеркнул, что сейчас открытая война РФ против Украины маловероятна.

"Но если вдруг страны НАТО, в том числе США, начнут массово нам поставлять летальное оружие – это серьезный признак того, что что-то будет. А так они же потихоньку сейчас с этим. Раз – Javelin дали. Раз – контрбатарейные системы дали. То есть, они дают понемногу", – пояснил Стариков.

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По его мнению, учитывая уровень разведслужб стран НАТО, в частности Америки, они первыми получат информацию о грядущих серьезных действиях РФ. Поэтому к угрозам России сейчас нужно относиться больше с политической точки зрения, чем с военной, уверен эксперт.

Армия России

Армия России

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной. Всего на этих территориях развернута наземная группировка общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных – 23 корабля и 6 подводных лодок.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Олег Стариков
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссиявойнаКонфликт НАТОСША
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
комментировать этого "эксперта" - себя не уважать. Где вы это берете?
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