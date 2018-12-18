Вторжение России в Украину: озвучен главный признак наступления

Самый главный признак возможной полномасштабной военной агрессии России в Украину – реакция стран НАТО. Если они начнут массово снабжать ВСУ летальным вооружением – значит вторжения не избежать.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил военный эксперт Олег Стариков. При этом он подчеркнул, что сейчас открытая война РФ против Украины маловероятна.

"Но если вдруг страны НАТО, в том числе США, начнут массово нам поставлять летальное оружие – это серьезный признак того, что что-то будет. А так они же потихоньку сейчас с этим. Раз – Javelin дали. Раз – контрбатарейные системы дали. То есть, они дают понемногу", – пояснил Стариков.

По его мнению, учитывая уровень разведслужб стран НАТО, в частности Америки, они первыми получат информацию о грядущих серьезных действиях РФ. Поэтому к угрозам России сейчас нужно относиться больше с политической точки зрения, чем с военной, уверен эксперт.

Армия России

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия увеличивает количество техники и личного состава на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и вдоль границы с Украиной. Всего на этих территориях развернута наземная группировка общей численностью более 80 000 военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов.

В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в том числе ударных – 23 корабля и 6 подводных лодок.

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