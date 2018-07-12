"В*та съест": под Авдеевкой ВСУ потроллили террористов

Украинские военные, которые дислоцированы в районе Авдеевки, подняли недалеко от своих позиций флаг США.

На минувшей неделе украинские бойцы вывесили флаг Италии и российские пропагандисты начали массово сообщать об усилении ВСУ итальянскими подразделениями, сообщают волонтеры группы "Вернись живым" в Facebook.

"Бойцы 92-й бригады не остановились на достигнутом, решив еще больше напугать террористов батальона "Пятняшка"... Эстафету приняли соседи, вывесив за несколько десятков метров флаг Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что ждут очередной порции фейковых новостей от прокремлевских СМИ.

Стоит отметить, что пользователей сети повеселила инициатива военных.

"Надо ребятам NATO-флажков передать, чтобы все официально", "Надо вывесить флаги тех стран, которые топят за Мордор, пусть между собой разбираются. Итальянский флаг уместен, еще надо сербский, венгерский, немецкий", "Молодць ребята! Чувство юмора на войне -огромная сила!", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня украинские активисты отправили в оккупированную Луганскую область посылку на воздушных шарах в виде флага Украины.