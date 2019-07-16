ВСУ жестко отомстили террористам на Донбассе с неба. Видео

Вооруженные силы Украины отомстили террористам "ДНР" на Донбассе и уничтожили их позиции в районе оккупированной Горловки.

Видео сокрушительного удара по "гнездам" оккупантов опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели?

Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов", - рассказал он.

ВСУ уничтожили позиции террористов скриншот

"Пролетели второй раз, уже на низкой высоте. Присмотрелись внимательней. Оценили все позиции противника. Все. И окопы, и постройки, и склады, и жилища. Потом отвели дрон на безопасное расстояние и.... все по целям. Корректировка с воздуха позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена", - добавил Мысягин.

Также он уточнил, что отличилась пехота 53-й бригады.

"Вот поэтому мы и поставляем дроны в армию. Без них не проходит не одна подобная ответная операция. Они – глаза нашей армии в небе", – отметил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань", предназначенную для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.

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