ВСУ заставили "Л/ДНР" прекратить огонь: ранены больше 10 террористов

Украинские защитники на Донбассе (в частности, в Мариуполе) заставили террористов прекратить провокационные обстрелы.

В целом, 8 июня интенсивные боевые действия продолжались на луганском и мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли запрещенное минскими договоренностями оружие, передает пресс-центр ООС.

За сутки трех оккупантов уничтожено и 16 получили ранения.

Наиболее напряженная обстановка была на Луганщине, где активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты под прикрытием 120 мм и 82 мм минометов пытались вытеснить наши подразделения со своих огневых позиций и улучшить свое тактическое положение.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными. В ходе боев за населенный пункт Крымское трое наших защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

На мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Широкино активные боевые действия начались около 18:00. В течение почти двух часов противник вел огонь из минометов 120 калибра. В ходе обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперськими мерами угроза была быстро ликвидирована.

Во время боевых действий за минувшие сутки на других направлениях были ранены еще двое наших защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня террористы на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов и пытались прорваться вглубь территории, однако украинские военные удержали свои позиции. Противник понес потери.