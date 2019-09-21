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21 сентября • обновлено в 09:34
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ВСУ "взяли" новые позиции на Донбассе: победное видео

2.6т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли стратегически важные позиции около оккупированной боевиками Горловки.

Об этом сообщают "Факты", также отмечая, что в день захвата позиций бойцы на передовой отбили 13 вражеских атак.

ВСУ "взяли" новые позиции на Донбассе: победное видео

twitter.com

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"С помощью лопат один из батальонов ВСУ вынужден был штурмовать горловскую землю, чтобы занять новые стратегически важные точки. Под обстрелами бойцы рыли по специальной схеме: 2-3 человека копают один ход, другие 2-3 – с другой стороны, остальные 5-6 их прикрывают. Докопали к позициям боевиков так, что теперь не только видят врага, но и хорошо слышат. Новые позиции не только улучшают тактическое состояние, но и обеспечивают военных топливом - в окопах нашли залежи угля", - отмечает издание.

При этом военные утверждают: еще немного времени, и вся Горловка будет под контролем сил ВСУ, но при условии, "если не будет приказа отходить назад".

По данным военных в тот же день на мариупольском направлении террористы били по позициям ООС из вооружения БМП и гранатометов, а возле Травневого, Луганского и Новомихайловки – из минометов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что террористы накрыли огнем силы ООС на Донбассе, в итоге часть бойцов ВСУ получила ранения.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Горловка
Тег
Донбасс
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Ну значит вечером на обозе - "Российские террористы подло и коварно напали на невинных военов светы и захисников дупы! У ВСУ тяжелые потери" Собирайте на памперсы и похороны, дэбилы мaйдaнyтыe...
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ждём в вечерних комментариях зрадные последствия перемоги!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СЛАВА ВОИНАМ УКРАИНЫ!!! СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОКУПАНТАМ!!!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ебашило, про семь котлов жареных свиней забыл?
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