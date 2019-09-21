ВСУ "взяли" новые позиции на Донбассе: победное видео

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли стратегически важные позиции около оккупированной боевиками Горловки.

Об этом сообщают "Факты", также отмечая, что в день захвата позиций бойцы на передовой отбили 13 вражеских атак.

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"С помощью лопат один из батальонов ВСУ вынужден был штурмовать горловскую землю, чтобы занять новые стратегически важные точки. Под обстрелами бойцы рыли по специальной схеме: 2-3 человека копают один ход, другие 2-3 – с другой стороны, остальные 5-6 их прикрывают. Докопали к позициям боевиков так, что теперь не только видят врага, но и хорошо слышат. Новые позиции не только улучшают тактическое состояние, но и обеспечивают военных топливом - в окопах нашли залежи угля", - отмечает издание.

При этом военные утверждают: еще немного времени, и вся Горловка будет под контролем сил ВСУ, но при условии, "если не будет приказа отходить назад".

По данным военных в тот же день на мариупольском направлении террористы били по позициям ООС из вооружения БМП и гранатометов, а возле Травневого, Луганского и Новомихайловки – из минометов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что террористы накрыли огнем силы ООС на Донбассе, в итоге часть бойцов ВСУ получила ранения.

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