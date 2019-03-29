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ВСУ ударили ответным огнем по "Л/ДНР": оккупанты ушли с ранеными

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В четверг, 28 марта, российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. При этом они четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было осуществлено четыре обстрела. В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг открывал огонь трижды, сообщает пресс-центр ООС.

Били террористы из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

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ВСУ ударили ответным огнем по "Л/ДНР": оккупанты ушли с ранеными

"Факты"

Потерь среди украинских защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 28 марта ответным огнем трех оккупантов ранило.

ВСУ ударили ответным огнем по "Л/ДНР": оккупанты ушли с ранеными

С начала этих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские военные вошли и закрепились в городской черте оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Новиков Николай
Новиков Николай
Ага, укры уже Горловку "захватывали", херои... Пиздуны.
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Д Алексей
Д Алексей
Все правильно,вато окупантов мочить !!!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
В четверг, 28 марта, российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сколько раз вам, пропагандонам, повторять, что российские "оккупационные" войска в Крыму, ждут ваших могучих военов, никак не дождутся, 5 лет уже
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