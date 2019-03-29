ВСУ ударили ответным огнем по "Л/ДНР": оккупанты ушли с ранеными

В четверг, 28 марта, российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. При этом они четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было осуществлено четыре обстрела. В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг открывал огонь трижды, сообщает пресс-центр ООС.

Били террористы из минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Факты"

Потерь среди украинских защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 28 марта ответным огнем трех оккупантов ранило.

С начала этих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские военные вошли и закрепились в городской черте оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

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