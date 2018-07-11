МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

ВСУ получили "грозу" для российских беспилотников: все характеристики

3.5тЧитать новость на украинском

Холдинговая компания "Укрспецтехника" передала радиолокационную станцию "Малахит" для Вооруженных Сил Украины в рамках выполнения государственного контракта.

РЛС метрового диапазона с цифровой обработкой и автоматической передачей информации была принята на вооружение ВСУ в 2012 году на замену устаревших энергоемких радаров советского производства, уточняется в Facebook производителя.

Она располагается на автомобильном шасси КрАЗ и одном грузовом прицепе.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, что радиолокационные станции "Анклав" частного предприятия "Холдинговая компания "Укрспецтехника" успешно выводят из строя на Донбассе российские беспилотники.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги