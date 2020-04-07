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7 апреля • обновлено в 18:30
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ВСУ получат 37 новых боевых машин. Фото

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Госкомпания "Укрспецэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") передаст для нужд ВСУ 37 боевых машин БМП-1.

Как передает пресс-служба "Укроборонпрома", поставки для Минобороны проходят по контракту в рамках государственного заказа.

Несмотря на ограничения в связи с пандемией, машины были доставлены в Украину на минувшей неделе с опережением установленных сроков. Со 2 апреля началась техническая инспекция машин.

"Поставщик и Минобороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта. Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ большинства стран мира вопрос физических международных поставок также значительно осложнилось.

И тем не менее, для концерна принципиально выполнить все обязательства перед государством в рамках уже подписанных контрактов и доставить нужную в военным технику вовремя. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя", – рассказал генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.

ВСУ получат 37 новых боевых машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

ВСУ получат 37 новых боевых машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

ВСУ получат 37 новых боевых машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

ВСУ получат 37 новых боевых машин. Фото

ukroboronprom.com.ua

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Айварас Абромавичус
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Укроборонпром Вооруженные силы Украины
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