Госкомпания "Укрспецэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") передаст для нужд ВСУ 37 боевых машин БМП-1.

Как передает пресс-служба "Укроборонпрома", поставки для Минобороны проходят по контракту в рамках государственного заказа.

Несмотря на ограничения в связи с пандемией, машины были доставлены в Украину на минувшей неделе с опережением установленных сроков. Со 2 апреля началась техническая инспекция машин.

"Поставщик и Минобороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта. Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ большинства стран мира вопрос физических международных поставок также значительно осложнилось.

И тем не менее, для концерна принципиально выполнить все обязательства перед государством в рамках уже подписанных контрактов и доставить нужную в военным технику вовремя. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя", – рассказал генеральный директор концерна Айварас Абромавичюс.

ukroboronprom.com.ua

ukroboronprom.com.ua

ukroboronprom.com.ua

ukroboronprom.com.ua

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