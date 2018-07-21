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ВСУ показали технику для военного парада в Киеве: чем похвастаемся

2.1тЧитать новость на украинском

На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района была проведена проверка подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. "Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле", - заверили там.

Проверку проводил лично командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

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Место
УкраинаКиев
Объект
Генеральный штаб ВСУ
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Комментарии на сайте не модерированы
Kaus Evgeny
Kaus Evgeny
На фото с красными крестами, мобильные крематории. Сто пудов они.
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Kobzev Andrey
Kobzev Andrey
Kaus Evgeny, Не надо гнать, там зелёнка и йод для тяжелораненных, на большее денег еще не хватило, но они собирают на СМСках
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Kobzev Andrey
Kobzev Andrey
Хоть сейчас на Москву, с советским Град, советским ЗСУ Шилка, поливочной машиной и медицинским американским списанным хаммером. АХХАХ
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Командующий с говорящей фымильей ПопкО! Лохлы кто вам такие погоняла то дает!?
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Kaus Evgeny
Kaus Evgeny
Слепцов Егор, Жизнь у них такая.
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