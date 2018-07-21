ВСУ показали технику для военного парада в Киеве: чем похвастаемся

На военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района была проведена проверка подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. "Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле", - заверили там.

Проверку проводил лично командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

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