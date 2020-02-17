"Готовят отряды Путинюгенд": ВСУ показали, как террористы "ДНР" вооружают детей

Террористы "ДНР" занимаются военизированной пропагандой детей с целью их подготовки для вступления в свои ряды.

Фото вооруженных школьников со специальных сборов боевиков опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Военно-полевые сборы подростков "Зимнее выживание" на оккупированной территории Донецкой области. Россия продолжает готовить отряды Путинюгенд", – возмутился он.

Террористы "ДНР" вооружают детей Facebook Анатолия Штефана

Террористы "ДНР" вооружают детей Facebook Анатолия Штефана

Террористы "ДНР" вооружают детей Facebook Анатолия Штефана

Террористы "ДНР" вооружают детей Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под жуткими фото украинцы возмутились цинизмом оккупантов и осудили их за попытку превратить детей в будущих убийц.

"Готовят к роли пушечного мяса со школьной скамьи", "Рашисти готовят убийц для дальнейших преступлений", "Победобесие! Совок! Вата! Колорадская спецпропаганда! Дурдом!Рашистская(неофашистская + неонацистская) шиза – шизофренический неонацистский Гитлерюгенд (Сталинюгенд=Путлерюгенд)!", "Потерянное поколение", – негодуют люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождение Луганщины от гитлеровских войск. К ней они приобщили студентов местных "вузов". Молодых людей переодели в шинели и ватники и заставили раздавать на трассе календари, листовки и запрещенные в Украины "георгиевские" ленточки.

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