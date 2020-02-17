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17 февраля • обновлено в 11:40
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"Готовят отряды Путинюгенд": ВСУ показали, как террористы "ДНР" вооружают детей

1.4т
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Террористы "ДНР" занимаются военизированной пропагандой детей с целью их подготовки для вступления в свои ряды.

Фото вооруженных школьников со специальных сборов боевиков опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Военно-полевые сборы подростков "Зимнее выживание" на оккупированной территории Донецкой области. Россия продолжает готовить отряды Путинюгенд", – возмутился он.

Террористы "ДНР" вооружают детей

Террористы "ДНР" вооружают детей

Facebook Анатолия Штефана

Террористы "ДНР" вооружают детей

Террористы "ДНР" вооружают детей

Facebook Анатолия Штефана

Террористы "ДНР" вооружают детей

Террористы "ДНР" вооружают детей

Facebook Анатолия Штефана

Террористы "ДНР" вооружают детей

Террористы "ДНР" вооружают детей

Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под жуткими фото украинцы возмутились цинизмом оккупантов и осудили их за попытку превратить детей в будущих убийц.

"Готовят к роли пушечного мяса со школьной скамьи", "Рашисти готовят убийц для дальнейших преступлений", "Победобесие! Совок! Вата! Колорадская спецпропаганда! Дурдом!Рашистская(неофашистская + неонацистская) шиза – шизофренический неонацистский Гитлерюгенд (Сталинюгенд=Путлерюгенд)!", "Потерянное поколение", – негодуют люди.

"Готовят отряды Путинюгенд": ВСУ показали, как террористы "ДНР" вооружают детей

"Готовят отряды Путинюгенд": ВСУ показали, как террористы "ДНР" вооружают детей

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" устроили пропагандистскую акцию к 77-й годовщине освобождение Луганщины от гитлеровских войск. К ней они приобщили студентов местных "вузов". Молодых людей переодели в шинели и ватники и заставили раздавать на трассе календари, листовки и запрещенные в Украины "георгиевские" ленточки.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
є маленька і слаба надія на те, що серед них можуть бути і патріоти України
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Эмм... Лучше бы про это написали: _https://strana.ua/articles/170994-kak-v-detskom-lahere-v-ternopolskoj-oblasti-uchat-ubivat.html И вообще - страна должна знать своих героев: 1. _https://infovzor.ru/predsmertnaya-ispoved-staroj-banderovki-vot-s-kem-my-imeem-delo/?_utl_t=tw 2. _https://strana.ua/articles/analysis/250173-massovye-falsifikatsii-v-spiske-nebesnoj-sotni-rassledovanie-eleny-lukash-i-andreja-portnova.html
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фил филька
фил филька
а они хотя бы зигуют? нет? ну тогда не зачет, упорышам это не интересно
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