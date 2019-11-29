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30 ноября • обновлено в 11:15
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ВСУ показали, как будут топить корабли врага: зрелищные фото

5.7т
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Вооруженные силы Украины провели масштабные учение с отработкой маневров по противодесантной обороне побережья Азовского моря.

Они прошли на одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"Как пускают на дно десантные корабли. Первыми вражеский отряд кораблей встретили артиллеристы. Плотным огнем из гаубиц "Мста – Б" и самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" артиллерийские расчеты уничтожили флагман и корабли охраны. Одновременно под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье", – рассказывают защитники о программе учений.

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После этого, согласно плану, уже почти на выходе из территориальных вод Украины, вражеские корабли, которые уцелели во время обстрела, догнала и уничтожила корабельно-катерная группа Объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" Военно-морских сил, а также два катера морской охраны Мариупольского пограничного отряда.

"В ходе тренировок украинские военные в очередной раз доказали, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и уничтожить его на подходах к берегу", – подытожили в штабе ООС.

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Учения ВСУ по противодесантной обороне побережья Азовского моря

Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне ООС на Луганщине танкисты ВСУ провели масштабные учения. Они выполнили учебные задачи по выходу на огневой рубеж и уничтожению условного противника.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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20
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
А где 13 украинских адмиралов? На кораблях?
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1
0
Livesey David
Livesey David
"ВСУ показали, как будут топить корабли врага", как? Истошными криками: "Збройной агрессии не маю, зброю не застосовую!"
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3
0
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
реально смешно!
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5
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