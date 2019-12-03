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3 декабря • обновлено в 09:30
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ВСУ отомстили оккупантам на Донбассе: у террористов потери

1.2т
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Российско-оккупационные войска на Донбассе снова понесли потери в противостоянии с защитниками Украины. За 2 декабря силы ООС ликвидировали одного террориста и ранили еще троих.

Свежие сведения из зоны боевых действий опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Кроме этого, указал, с каких именно подразделений ВС РФ были захватчики.

"Потери российско-оккупационных войск 02.12.2019 г. составили: безвозвратные (200) – 1 (6 ОМСП), санитарные (300) – 3 (1-1 ОМСБр, 1-2 ОМСБр, 1-6 ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

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Террористы понесли потери в Донбассе

Террористы понесли потери в Донбассе

narodna-pravda.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, войска ВС России на Донбассе 1 декабря получили отпор от сил ООС и понесли тяжелые потери. В частности, трое боевиков получили "билет на концерт Кобзона".

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Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш "свиноарыець" штырлиць, понюхав с утра стирального порошка, рассказал о новой "пэрэмохе".. ))
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Хо Хол
Хо Хол
Я начинаю подозревать, что это не настоящий человек, а телеграмовский бот, который ежедневно создает однотипные посты с рандомными значениями по шаблону. Типа "УВАГА! Сегодня ВСУ (разгромили|уничтожили|убили) врага, уничтожив (1-100) врагов. Потерь нет", а обозовская пoмoйка это радостно копипастит.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Хо Хол, только начали? Да про эту девочку уже давно все знают.
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Хо Хол
Хо Хол
Panchenko Anatoliy, я не из Украины и не украинец, так что тут ты два раза ошибся.
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