ВСУ отомстили оккупантам на Донбассе: у террористов потери

Российско-оккупационные войска на Донбассе снова понесли потери в противостоянии с защитниками Украины. За 2 декабря силы ООС ликвидировали одного террориста и ранили еще троих.

Свежие сведения из зоны боевых действий опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Кроме этого, указал, с каких именно подразделений ВС РФ были захватчики.

"Потери российско-оккупационных войск 02.12.2019 г. составили: безвозвратные (200) – 1 (6 ОМСП), санитарные (300) – 3 (1-1 ОМСБр, 1-2 ОМСБр, 1-6 ОМСП). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Террористы понесли потери в Донбассе narodna-pravda.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, войска ВС России на Донбассе 1 декабря получили отпор от сил ООС и понесли тяжелые потери. В частности, трое боевиков получили "билет на концерт Кобзона".

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