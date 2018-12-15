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ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев

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В пятницу, 14 декабря, российские оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Свободный, что на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Светлодарск, сообщает пресс-центр ООС.

В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен. Бойцы ВСУ уничтожили двух оккупантов.

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ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев

Деловая столица

"Российские оккупанты вели огонь из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское — на донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев

В течение текущих суток враг не открывал огонь по позициям украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли во время боевых действий на Донбассе в четверг, 13 декабря.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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Марченко Юра
Марченко Юра
Вы никогда не победите русских ,потому что с ними правда и Бог
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Марченко Юра,ваш бог тоже смертный,скоро от передоза ботокса здохнет.
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Свиридов Андрей
Свиридов Андрей
Самоотверженная победоносная борьба с воображаемыми российскими войсками на Донбассе продолжается. В Крым же, где российские войска реальные,сунуть свое ипло у нации воинов по-прежнему жмёт очко
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Мартененко Сергей, Не надоело верить в свидомые бредни? Неужели вы ещё не поняли, что Крым ушел от вас навсегда?
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Свиридов Андрей,иди вьебись головой об стену,сами Крым отдадите,а потом ещё и дань будете платить.
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