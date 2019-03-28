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ВСУ одним ударом разгромили точку террористов. Видео

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Вооруженные силы Украины точным прицельным ударом уничтожили блиндаж террористов на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), отметив, что силы ООС нанесли удар в ответ на обстрелы противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В ответ на провокационные обстрелы у воинов ООС только одна задача - уничтожить врагов! Воины Объединенных сил батальона "Азов" из состава 30 отдельной механизированной бригады искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3-го мотострелкового батальона 3-ей мотострелковой бригады российско-оккупационных войск", – отметил он.

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Штефан подчеркнул, что по данным разведки потери противника составили четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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