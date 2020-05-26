ВСУ нанесли разгромный удар по войскам России: много раненых

Зато наши военнослужащие приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны захватчиков, ранив четырех из них

К счастью, ни один украинский воин не погиб и не получил ранения в результате этих провокаций

Противник стрелял по ВСУ с запрещенного Минского договоренностями вооружения

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В понедельник, 26 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил. К счастью, украинские защитники не понесли потерь в результате этих провокаций.

Зато наши воины приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны захватчиков, после чего те отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, ВСУ ранили четырех оккупантов, сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник традиционно обстрелял позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил 14 раз:

неподалеку Песков и Орехово – из 120-мм минометов;

трижды возле Богдановки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

два раза в районе Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты;

дважды в окрестностях Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Березового – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

утром и вечером рядом с Марьинкой – со станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;

в районе Водяного – из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 25 мая mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела:

у Орехово и Луганского – из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям не должны находиться на линии боевого соприкосновения.

Как отмечают в ООС, с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли и потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram