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ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем: все детали

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В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате один военный получил ранение, еще один – боевую травму. В ответ один оккупант уничтожен и трое ранены. Противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки и окрестности Новомихайловки.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Depo.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 9 раз: возле Зайцево, Травневого, Новолуганского, Новоалександровки, в районе населенного пункта Попасная, окрестности Золотого-4, вблизи Светлодарска.

С начала текущих суток, 13 июля, враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле Широкино и Авдеевки.

ВСУ накрыли террористов на Донбассе мощным ответным огнем

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб воин ВСУ, старший солдат Владимир Салитра. 29-летний защитник Украины был родом из села Волица Жовковского района Львовской области. Воина убил снайпер оккупантов.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
После перемогы ожидаем прибытия в Киев очередной партии "Потерьнет" и поскуливание волонтеров с просьбой скинуться кыборгам на памперсы
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А убитый " оккупант" это женщина 1949г рождения?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Куцырь Дмитрий, Она ещё в далёком 1949 году оккупировала Донбасс.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Если бы это были Российские войска, вы бы этот бред не писали, а писали бы некрологи ваших киборгов....
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Южный Гарик, если бы это были российские войска ,то вооруженый сброд ( всу) из рогатки побоялись бы стрелять!
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