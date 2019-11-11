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11 ноября • обновлено в 09:52
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ВСУ дали отпор террористам на Донбассе: у оккупантов потери

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В воскресенье, 10 ноября, российские оккупанты на на Донбассе понесли потери в количестве двух человек. Из них один убит, а еще один ранен.

Такую статистику обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 10.11.2019 года составили два человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 человек, санитарные (300) – один человек. Верьте в воинов! Верьте в Вооруженные силы Украины!" – написал защитник Украины.

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"Народная правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • за 9 ноября террористы на Донбассе понесли потери в количестве шести человек. Из них трое – бесповоротные и трое санитарные.

  • А в период с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, оккупанты потеряли шесть человек личного состава.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хорошие новости)
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Мощный Федя
Мощный Федя
Артеллерист Моня, хорошие. На Донбассе ранены четыре бойца ВСУ Корреспондент.net, Сегодня, 08:23
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Хо Хол
Хо Хол
Российские оккупанты без россиян)
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