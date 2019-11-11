ВСУ дали отпор террористам на Донбассе: у оккупантов потери

В воскресенье, 10 ноября, российские оккупанты на на Донбассе понесли потери в количестве двух человек. Из них один убит, а еще один ранен.

Такую статистику обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 10.11.2019 года составили два человека, а именно: безвозвратные (200) – 1 человек, санитарные (300) – один человек. Верьте в воинов! Верьте в Вооруженные силы Украины!" – написал защитник Украины.

Груз "200" "Народная правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

за 9 ноября террористы на Донбассе понесли потери в количестве шести человек. Из них трое – бесповоротные и трое санитарные.

А в период с 29 октября по 5 ноября, по подтвержденным данным, оккупанты потеряли шесть человек личного состава.

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