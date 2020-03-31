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31 марта • обновлено в 11:59
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ВСУ дали отпор на Донбассе: у террористов большие потери

1.4т
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Российские оккупанты на Донбассе 30 марта понесли серьезные потери живой силы и техники. Большинство потерь были боевыми.

Как сообщил на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, террористы потеряли пять человек убитыми, троих ранеными и одну единицу военной техники.

"Ориентировочные потери орков в течение суток составили 8 человек и одну единицу военной техники. Безвозвратные – 5. Четверо – 3 ОМСБр 2 АК РФ, боевые, вероятно в результате обстрела, один – 4 ОМСБр, небоевой, вероятно в результате неосторожного обращения с взрывчатыми устройствами", – написал защитник Украины.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

"Деловая столица"

"Санитарные – 3. Двое – 4 ОМСБр: один боевой, вероятно в результате обстрела, один вероятно из-за неосторожного обращения со взрывными устройствами. Один – 9 ОШМСП 1 АК РФ, вероятно в результате обстрела. Также уничтожена одна МТЛБ (7 ОМСБр 2 АК РФ, в результате обстрела)", – добавил офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта террористы России на Донбассе также понесли серьезные потери. Один оккупант умер, один получил небоевое ранение, двое – боевые. Кроме того, в результате обстрела был уничтожен один вражеский "Урал".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всегда приятно узнать об очередных подохших лаптеносах
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
довгань жгёт
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Golan Sim
Golan Sim
Нашего "свиноарыйця" штырлиця сменил новый тролль по имени нещадимый, который лёжа ни диване рисует новые "пэрэмохи" ))
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