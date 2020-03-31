ВСУ дали отпор на Донбассе: у террористов большие потери

Российские оккупанты на Донбассе 30 марта понесли серьезные потери живой силы и техники. Большинство потерь были боевыми.

Как сообщил на своей странице в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, террористы потеряли пять человек убитыми, троих ранеными и одну единицу военной техники.

"Ориентировочные потери орков в течение суток составили 8 человек и одну единицу военной техники. Безвозвратные – 5. Четверо – 3 ОМСБр 2 АК РФ, боевые, вероятно в результате обстрела, один – 4 ОМСБр, небоевой, вероятно в результате неосторожного обращения с взрывчатыми устройствами", – написал защитник Украины.

Террорист "ДНР" "Деловая столица"

"Санитарные – 3. Двое – 4 ОМСБр: один боевой, вероятно в результате обстрела, один вероятно из-за неосторожного обращения со взрывными устройствами. Один – 9 ОШМСП 1 АК РФ, вероятно в результате обстрела. Также уничтожена одна МТЛБ (7 ОМСБр 2 АК РФ, в результате обстрела)", – добавил офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта террористы России на Донбассе также понесли серьезные потери. Один оккупант умер, один получил небоевое ранение, двое – боевые. Кроме того, в результате обстрела был уничтожен один вражеский "Урал".

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