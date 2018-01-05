"Встретитесь на кладбище": дочь убитой Ноздровской рассказала об угрозах

Соседи убитой под Киевом юристки Ирины Ноздровской постоянно угрожали ее семье и близким.

Об этом в эфире ObozTV рассказала дочь погибшей Анастасия.

"Мама никогда на это не обращала внимания, пропускала мимо ушей. Последние две недели они очень активно угрожали, почти каждый день. Морально подавляли, постоянно говорили о Свете (сестре Ирины Ноздровской, которая погибла в ДТП. – Ред.), особенно угрожали бабушке: "Мы тебе зубы повыбиваем", - сообщила девушка.

По ее словам, этот человек не единожды отбывал различные наказания в тюрьме.

"Он не раз говорил, что "у меня в каждой зоне есть свои люди". То есть, что ему все нипочем. Дедушка рассказывал, как он ему лично говорил, что он подопрет наш дом и сожжет всех нас", - рассказала она.

Новый год Анастасия и близкие, после анонимки из фейковой страницы в соцсети, встретили в поисках Ирины.

"Когда мы вернулись домой, он вышел со своего двора и что-то сказал. Я на это не обратила внимания, а тетя Таня (кума бабушки Анастасии Татьяна Буневич. – Ред.) потом рассказала, что он сказал: "встретитесь с Ноздровской на кладбище". Может это и совпадение, но там, где ее нашли в реке, там рядом кладбище", - отметила девушка.

Кроме того, она призналась, что лежала в больнице с сотрясением головного мозга после избиениями друзьями Дмитрия Россошанского (виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской - Ред.), однако дело "замяли".

Все желающие могут помочь семье убитой Ирины Ноздровской: карты "Приватбанка" для перечисления средств: 4149 4996 4196 3200 Дуняк Екатерина (мать Ирины Ноздровской), 5168 7555 2947 7891 Ноздровская Анастасия.

Как сообщал "Обозреватель", тело Ноздровской нашли 1 января под Киевом. 2 января полиция выдвинула четыре основные версии убийства.

Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. По этому поводу было открыто даже несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года состоялось последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".