Встречали на коленях: во Львове простились с молодым бойцом ВСУ

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 21-летний военный Богдан Ховалко из Львовской области.

Об этом сообщил Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

21-летний боец - уроженцем села Ланы, проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила,

Прощания с Богданом Ховалко состоялось 4 сентября во Львове. Львовяне на коленях встретили погибшего на фронте Героя. Они пришли к памятнику Т. Шевченко, сообщает "Дивись.info".

Богдан Ховалко zaxid.net

Во Львове простились с бойцом ВСУ dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ dyvys.info

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе случилась кровавая трагедия, погиб боец ВСУ.

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