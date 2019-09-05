Встречали на коленях: во Львове простились с молодым бойцом ВСУ

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 21-летний военный Богдан Ховалко из Львовской области.
Об этом сообщил Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).
21-летний боец - уроженцем села Ланы, проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила,
Прощания с Богданом Ховалко состоялось 4 сентября во Львове. Львовяне на коленях встретили погибшего на фронте Героя. Они пришли к памятнику Т. Шевченко, сообщает "Дивись.info".
Богдан Ховалко
zaxid.net
Во Львове простились с бойцом ВСУ
dyvys.info
Во Львове простились с бойцом ВСУ
dyvys.info
Во Львове простились с бойцом ВСУ
dyvys.info
Во Львове простились с бойцом ВСУ
dyvys.info
Во Львове простились с бойцом ВСУ
dyvys.info
Во Львове простились с бойцом ВСУ
dyvys.info
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе случилась кровавая трагедия, погиб боец ВСУ.
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