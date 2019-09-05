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5 сентября • обновлено в 09:46
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Встречали на коленях: во Львове простились с молодым бойцом ВСУ

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В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 21-летний военный Богдан Ховалко из Львовской области.

Об этом сообщил Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

21-летний боец - уроженцем села Ланы, проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила,

Прощания с Богданом Ховалко состоялось 4 сентября во Львове. Львовяне на коленях встретили погибшего на фронте Героя. Они пришли к памятнику Т. Шевченко, сообщает "Дивись.info".

Богдан Ховалко

Богдан Ховалко

zaxid.net

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Во Львове простились с бойцом ВСУ

Во Львове простились с бойцом ВСУ

dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ

Во Львове простились с бойцом ВСУ

dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ

Во Львове простились с бойцом ВСУ

dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ

Во Львове простились с бойцом ВСУ

dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ

Во Львове простились с бойцом ВСУ

dyvys.info

Во Львове простились с бойцом ВСУ

Во Львове простились с бойцом ВСУ

dyvys.info

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе случилась кровавая трагедия, погиб боец ВСУ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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