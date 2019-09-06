"Из России с любовью": всплыло знаковое фото с доказательством агрессии Кремля на Донбассе

В сети опубликовали фото российского РПГ с циничной надписью "Из России с любовью". Его нашли воины Вооруженных сил Украины в августе 2014 года в районе оккупированного Лутугино на Луганщине.

Красноречивое фото появилось на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим". Авторы поста напомнили, что именно в те дни шли ожесточенные бои за Луганский аэропорт – российские оккупанты били по нему и его защитникам из тяжелого вооружения, в частности, танков, "Градов" и "Тюльпанов".

Российский РПГ на Донбассе Анатолий Прошин

"Российское "с любовью" на Донбассе убило более 4000 (и искалечило десятки тысяч) украинских военных, разрушило здания и судьбы, сделало сиротами и вдовами, унесло сыновей и дочерей, научило нас ненавидеть и отстаивать свое даже ценой собственной жизни. Это "с любовью" продолжается шестой год", – проникновенно отметили волонтеры.

Пост глубоко тронул украинцев, и они оставили под ним множество комментариев, в которых поделились личной болью от войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский волонтер, дом которого остался на оккупированном Россией Донбассе, растрогал украинцев воспоминаниями о самых трагических днях войны в 2014 году. Он рассказал о выезде с разрушенного региона и о том, во что оккупанты превратили жизнь людей на захваченных территориях.

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