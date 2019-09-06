Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Из России с любовью": всплыло знаковое фото с доказательством агрессии Кремля на Донбассе

8.5т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото российского РПГ с циничной надписью "Из России с любовью". Его нашли воины Вооруженных сил Украины в августе 2014 года в районе оккупированного Лутугино на Луганщине.

Красноречивое фото появилось на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим". Авторы поста напомнили, что именно в те дни шли ожесточенные бои за Луганский аэропорт – российские оккупанты били по нему и его защитникам из тяжелого вооружения, в частности, танков, "Градов" и "Тюльпанов".

Российский РПГ на Донбассе

Российский РПГ на Донбассе

Анатолий Прошин

"Российское "с любовью" на Донбассе убило более 4000 (и искалечило десятки тысяч) украинских военных, разрушило здания и судьбы, сделало сиротами и вдовами, унесло сыновей и дочерей, научило нас ненавидеть и отстаивать свое даже ценой собственной жизни. Это "с любовью" продолжается шестой год", – проникновенно отметили волонтеры.

Новости
"Пять лет любить погибшего": волонтер поделилась личной драмой из-за Донбасса

Пост глубоко тронул украинцев, и они оставили под ним множество комментариев, в которых поделились личной болью от войны.

"Из России с любовью": всплыло знаковое фото с доказательством агрессии Кремля на Донбассе

"Из России с любовью": всплыло знаковое фото с доказательством агрессии Кремля на Донбассе

"Из России с любовью": всплыло знаковое фото с доказательством агрессии Кремля на Донбассе

"Из России с любовью": всплыло знаковое фото с доказательством агрессии Кремля на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский волонтер, дом которого остался на оккупированном Россией Донбассе, растрогал украинцев воспоминаниями о самых трагических днях войны в 2014 году. Он рассказал о выезде с разрушенного региона и о том, во что оккупанты превратили жизнь людей на захваченных территориях.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Повернись живим
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
34
15
Смешно
6
Интересно
18
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
На заборе написано буй,а присмотришься дрова,к чему этот высер?Мало ли кто че пишет и говорит,ваш депутат вон предлагает ракеты с камушками на Москву пускать,и че?Тоже пишите на ракетах хорошие слова,в обратку полетят может даже со стихами,народ у нас добрый,с русской поэтической душой.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Исаев Максим
Исаев Максим
Звиняйте, хлопчикы, а у ВеСеУ Калашниковы и РПГ исключительно украинского производства, не? Может, СУшки или танки украинские...?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А "детям Донбасса" убило больше 200 детей. О них cволонтеры вспомнили?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кристина Стефанова, ты что, для них это харам, им нельзя об этом упоминать, как и многое другое.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel