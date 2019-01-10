''Все звенья найдены'': в деле Гандзюк случился важный прорыв

Полиция установила и привлекла к ответственности подстрекателей нападени на погибшую антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк.

Также были установлены все звенья этого преступления, заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщают "Украинские новости".

"Все звенья исполнителей — соисполнителей — организаторов — соорганизаторов были установлены. Также установлены подстрекатели, некоторые и привлечены к ответственности", — сообщил он.

Также Князев назвал домыслами информацию о родственной связи подозреваемого в организации преступления Сергея Торбина и одного из руководителей полиции Херсона.

"Никакого официального свидетельства, что офицер полиции "прикрывал" своей должностью, своими действиями или бездействием кого-то, нет. Ни один орган расследования такого факта не установил — ни Нацполиция, ни какой-либо другой правоохранительный орган на сегодня", — отметил глава НПУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что следствию известна фамилия заказчика убийства Гандзюк.