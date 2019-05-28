Все вынесли: Данилюк сообщил о пропаже секретной информации из Администрации президента

Из ситуативного центра в Администрации президента Украины пропали мониторы и сервера, на которых хранилась секретная информация.

Об этом сообщил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Александр Данилюк. На своей странице в Facebook он обнародовал соответствующее видео.

"Пришел, увидел... Нет слов. Разбираться будут правоохранительные органы", – написал в посте Данилюк.

Александр Данилюк Скрин видео

Чиновник показал пустые стены помещения с нишами для мониторов и оставшимися проводами, а также пустые стеллажи для серверов.

"Так она [ситуативная комната] сейчас выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе", – сказал Данилюк.

"Все было снято во время смены власти. Такая получилась "цивилизованная" передача власти в Украине. Остались разве что флаги", – добавил он.

Напомним, ранее Данилюк назвал главную цель работы в СНБО и рассказал, что команда президента Зеленского не пойдет на дефолт Украины. Он также анонсировал дальнейшее сотрудничество страны с МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого кандидатуру Данилюка на должность секретаря СНБО называл глава Администрации президента Андрей Богдан. По его словам, Данилюк – специалист, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.

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