''Все в шоке, у людей истерика'': очевидцы рассказали о первых секундах после взрыва в Шахтах

Жильцы дома в городе Шахты Ростовской области, в котором прогремел взрыв, рассказали о первых секундах после происшествия.

Взрыв был такой силы, что его отголоски почувствовали даже в соседнем поселке, сообщает "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Я провожала мужа на работу, как вдруг услышала очень громкий хлопок, затряслись окна. Мы в испуге выскочили на балкон, но вокруг все было в порядке, а через минуту увидели, что из соседнего двора валит дым. Я накинула куртку на халат и побежала к этому дому. На месте сразу стало понятно, что произошло. Обрушение очень сильное, кирпичи и доски разлетелись метров на двадцать от здания. Экстренных служб еще не было. Набрала "112", но там сказали, что машины уже едут. Первой прибыла скорая, ее станция находится как раз в моем доме, через три минуты приехали пожарные", – рассказала очевидица трагедии Анна.

Она сообщила, что первыми из дому выбежали мамы с детьми, затем мужчины. У некоторых людей кроме паники также началась истерика от происходящего.

"Одна молодая пара побежала стучать по квартирам этого подъезда, проверять, все ли вышли. Все были в шоке, у одной девушки началась истерика. Люди были напуганы, но предлагали друг другу помощь, кто-то уехал к родственникам", – добавила очевидец.

Одной из причин взрыва считают газовый баллон, но женщина отрицает это, рассказав, что все дома были полностью газифицированы.

"Я вообще не слышала, чтобы кто-то из соседей еще пользовался баллонами. Рядом стоял мужчина, он рассказал, что в подъезде воняло газом. Странно, что жильцы не вызвали газовую службу", – отметила она.

Взрыв в Шахтах DP.ru

При этом жительница соседнего дома Наталья сообщила, что люди из-за холода в квартирах грелись включенными газовыми плитами.

"В наших домах было нереально холодно. Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки – две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил", – полагает россиянка.

Также очевидцы рассказали, что сперва звук взрыва напоминал разорвавшуюся петарду и скорее показался хлопком.

"Я на кровати подпрыгнул. Все легкое попадало", – сообщил мужчина, живущий ниже очага взрыва.

Пенсионерка подчеркнула, мол, взрыв был такой силы, что у нее двигалась мебель: "Сильный был взрыв. У меня диван на секунду подскочил. Но это был не такой взрыв, как от бомбы, меньше".

Другая женщина отметила, что, взрыв скорее напоминал хлопок или выстрел. Поэтому она подумала, что это "продолжаются новогодние праздники".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме, обрушились восьмой и девятый этажи. Взрыв произошел в 05:18 по киевскому времени.

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