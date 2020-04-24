Главная Новости
24 апреля • обновлено в 07:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Все только впереди": волонтер спрогнозировал обострение на Донбассе

893
Читать материал на украинском

В ближайшее время российско-оккупационные войска на Донбассе могут пойти на обострение.

Противник может применять тяжелую артиллерию. Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Я смотрю на ситуацию на востоке исключительно с военной точки зрения. Я могу спрогнозировать, что сейчас увеличится количество работы у военных врачей, будут регулярные ранения, будут гибнуть наши военнослужащие. Я не исключаю, что враг начнет применять тяжелую артиллерию, тем более самоходную", – сказал он.

Волонтер назвал две возможные причины обострения. Первая – погодные условия. "Сейчас земля сухая, они могут более свободно и раскованно себя чувствовать".

Волонтер спрогнозировал обострение на Донбассе

Волонтер спрогнозировал обострение на Донбассе

Вторая – традиционное обострение перед очередной встречей в минском или нормандском формате. "Давайте на забывать, что перед каждым заседанием Трехсторонней группы в Минске или нормандского формата мы видим достаточно большое обострение на востоке", – напомнил Рымарук.

"Все у нас только впереди", – предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 22 апреля, 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – по данным разведки, воины ВСУ ранили двух наемников. В среду, 22 апреля, Трехсторонняя контактная группа провела новую встречу в режиме видеоконференции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
2
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А еще может применить авиацию, бактериологическое, химическое и ядерное оружие. Может, мля. Но уже седьмой год никак не применит, а ка ра те ли всё ждут и ждут. Все жданки съели...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ох уж эти Насралдамусы !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Mогут пойти на обострение...а могут и не пойти!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги