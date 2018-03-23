"Все равно выпустят": астролог указал на символизм в деле Савченко

На показательный символизм в деле внефракционного нардепа Надежды Савченко указал астролог Влад Росс.

Он связывает с ее задержанием еще одно событие, передают "Вести".

"Вчера (22 марта - Ред.), в тот же день, когда задержали Надежду Савченко, другая Савченко стала чемпионом мира по фигурному катанию", - сказал астролог.

Речь идет о украинке Алене Савченко, которая до 2004 года представляла на соревнованиях нашу страну, после чего перебралась в Германию. 22 марта она и Бруно Массо выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Милане, обновив собственный мировой рекорд по очкам в произвольной программе.

"Я смотрел гороскоп Надежды. Даже при критической ситуации она все равно выйдет победителем. Сколько бы она сейчас не провела за решеткой, ее придется выпустить. И это только поднимет ее рейтинг", - прогнозирует Росс.

Как сообщал "Обозреватель", ранее СМИ подметили,что Савченко провела на свободе ровно 666 дней.