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Все началось в Киеве: раскрыта настоящая дата нападения России на Украину

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Началом войны России в Украине, на самом деле, был расстрел Небесной сотни в феврале 2014 года.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в интервью "Апострофу".

"...Есть объективная реальность, что по сути расстрел Небесной сотни был началом войны, которое мы просмотрели, а потом уже она развернулась в полную мощь. Это был не конец, как многим казалось, это было именно начало. И вот тогда это нужно рассматривать в неразрывной связи со всеми последующими событиями – аннексией Крыма, которая готовилась российскими спецслужбами во время Майдана, ситуацией на Востоке Украины, которая тоже готовилась российскими спецслужбами", - объяснил он.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что точкой невозврата в войне на Донбассе для России станет февраль 2018 года, когда США планируют полностью ввести мощнейшие за последнее время санкции.

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Темы
Российско-украинский конфликтЕвромайданАТО на Донбассе
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Виталий Портников
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