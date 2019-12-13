Хотели уничтожить Киев и детей Зверобой: что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета

Украинские правоохранители выдали сенсацию и обнародовали первые детали в деле журналиста Павла Шеремета. По версии силовиков, в преступлении виновны ветераны АТО и добровольцы.

Если верить следствию, они не просто убили конкретного человека, а планировали серию терактов в столице с использованием артиллерии. Более того — одна из фигурантов зашла еще дальше, предложив похитить детей волонтерки Маруси Зверобой, создав сакральную жертву.

Все, что известно о кровавых планах группы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко , вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко , волонтер, завотделения рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь .

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей скандальной волонтерки Маруси Зверобой. Они хотели пойти на это для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого — пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

Вероятные убийцы: кто они

Детали раскрыли на специально созванном брифинге, где присутствовали высшие чины полиции, президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков. По версии силовиков, действовала целая группа лиц, которая прямо причастна к убийству Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

Они изучили основные версии и пришли к выводу, что злоумышленники хотели дестабилизировать ситуацию в стране. При этом следователи сопоставили сразу несколько терактов за последние годы (подрыв линии электропередач в Херсоне, покушение на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области). Оказалось, что причастные к разным преступлениям люди между собой знакомы.

Мол одни других встречали после заседания суда или же присутствовали на открытых слушаниях. Тогда они начали прослушивать всех участников "терактов". И в этих разговорах они вышли на след убийц Павла Шеремета. Аудиозаписи публично продемонстрировали на пресс-брифинге. Из них следует, что в группе есть сразу несколько человек.

Первый участник — Андрей Антоненко — лидер группы Riffmaster, участвовал в АТО, сержант Сил специальных операций.

В начале войны на Донбассе он был волонтером и вместе со своей группой давал концерты на востоке Украины. Затем заключил военный контракт. Сейчас Антоненко работает в ССО над созданием мобильных рекрутинговых групп. Также музыкант является автором главной песни спецназовцев "Тихо прийшов, тихо пішов".

По версии следствия, именно он был одним из двух лиц, которые устанавливали взрывное устройство на машину журналиста. Мужчина на кадрах съемки с места преступления был одет в футболку с принтом, который был замечен на Антоненко. Записи с камер также показали одному из американских экспертов, он также подтвердил идентичность мужчин.

Сопоставление видео с камер и фото подозреваемых

Также правоохранители указывали на тот факт, что Антоненко жил недалеко от места преступления и имел прямой контакт с другим фигурантом преступления Юлией Кузьменко.

Андрей Антоненко Facebook

Юлия — волонтер, врач, завотделения рентгенографии; работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии. Сейчас Юлия работает заведующей отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в НПЦ детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины в Киеве на ул. Мельникова.

OBOZREVATEL связался с ее коллегой медиком-волонтером Юрием Звягиным, который сообщил, что она была профессионалом и зарабатывала приличные деньги.

Юлия Кузьменко Facebok

Как сообщают правоохранители, Юлия была вторым непосредственным фигурантом убийства. Она вместе с Антоненко зафиксировала взрывное устройство на автомобиле Шеремета.

Третья подозреваемая — военнослужащая 25-й бригады ВСУ Яна Дугарь. По словам правоохранителей, она проводила предварительную разведку места совершения теракта — фотографировала сам автомобиль, места расположения камер видеонаблюдения.

Яна Дугарь Facebok

Также связанные лица в деле — эксдоброволец "Правого Сектора" Инна Грищенко ("Пума"), ее супруг Влад Грищенко ("Буча") пока содержатся под стражей по другому делу. Несмотря на их косвенную связь с делом Шеремета, обвинения по этому делу для них нет.

Как они убили Шеремета (версия силовиков)

Версия следователей такова. Группа планировала совершить целую серию преступлений. Начали с Павла Шеремета, как с известной личности. Изначально произошла разведка территорий, вечером 19 июля 2016 года Антоненко и Кузьменко установили взрывчатку на автомобили Шереметы.

Павел Шеремет

Затем отключили свои телефоны на всю ночь, что было нехарактерно для их поведения в другие дни. Антоненко включил свой мобильник за 20 минут до взрыва, Кузьменко уже после теракта — через два часа. Также OBOZREVATEL на страницах в Facebook Юлии и Андрея нашли совместные фото на следующий день после убийства Шереметы.

План теракта

Также следователи демонстрировали записи разговоров всех участников и возможных соучастников преступления. К ним еще стоит добавить военнослужащего Ивана Вакуленко, который после повестки на допрос по делу Шереметы якобы совершил самоубийство. Следствие опубликовало записи разговоров, на которых Вакуленко прямо говорит о своих суицидальных наклонностях.

Якобы после понимания всей ситуации (что правоохранители вышли на след убийц), Вакуленко решил покончить жизнь самоубийством, так как тоже был причастен к преступлению. 18 ноября он пришел к своей сестре и когда она вышла в магазин из квартиры, застрелил себя из ружья.

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Планировали похитить детей Зверобой и обстрелять Киев

И это еще не все детали резонансного расследования правоохранителей. Для того, чтобы отвлечь внимание следствия от группы, Юлия Кузьменко якобы предложила “коллегам” похитить детей скандальной волонтерки Маруси Зверобой. Чтобы сделать из нее “сакральную жертву”.

Вместе с собеседницей они говорили о том, как "сделать жертву" из Зверобой. Ее предлагали куда-то вывезти. "Нам надо, чтобы какая-то баба стала проводом... Нам нужна Жанна Дарк", — сказала женщина, которую Нацполиция подписывает псевдо "Вася".

Разговоры участников

Разговоры участников

Разговоры участников

Также участники группы обсуждают и возможные теракты в столице. О желании обстрелять столицу из реактивной артиллерии стало известно из записи телефонного разговора Кузьменко, где ее собеседник сообщил о комбриге, который готов по приказу готов вместе с бригадой "ехать на Киев".

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", – заявила Кузьменко. "Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет "Градов" выпустить, да и все", — ответил ей военный.

Есть ли нестыковки?

Их несколько. Возможно это связанно с тем, что правоохранители не до конца рассказали все подробности преступления. Но возникает сразу такие вопросы:

Мотив преступления (по версии силовиков) — дестабилизация ситуации в стране. Если это правда, то почему серия терактов не продолжилась после июля 2016 года. Ведь ситуация с Марусией Зверобой произошла лишь месяц назад и то, фигуранты дела "зашевилились" лишь после 3-х лет после преступления. Та и откровенно говоря - журналист Павел Шеремет был медийным человеком, но не самым известным.

Кто заказчики преступления? К слову, Владимир Зеленский призвал найти их. В расследовании правоохранителей этот вопрос умалчивается.

В деле есть нестыковки. Точнее — уликы следствия действительно указывают на ряд странностей в деле, но железнобетонных фактов пока нет.

В любом случае, это лишь поверхностный анализ приведенных правоохранителями фактов. Далее все решит суд. Если вина будет доказана, то их должны наказать по всей строгости закона.

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