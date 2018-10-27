''Все будет Украина!'' В сети показали ликвидированного террориста ''ДНР''

На Донбассе Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного террориста "ДНР".
Подробности и фото обнародовал в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его словам, "200-я бригада пополнилась очередным бойцом".
"Все будет Украина и победа за нами!" – добавил Штефан.
Убитый пособник оккупантов, 29-летний Валентин Зацарный воевал в так называемой "5 ОМСБр Оплот".
Согласно данным сайта "Миротворец", Зацарный – уроженец Херсона, проживал в Великоновоселковском районе Донецкой области.
Валентин Зацарный
facebook.com/ukrop.bc
Валентин Зацарный
facebook.com/ukrop.bc
facebook.com/ukrop.bc
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонну российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь".
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