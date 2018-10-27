''Все будет Украина!'' В сети показали ликвидированного террориста ''ДНР''

На Донбассе Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного террориста "ДНР".

Подробности и фото обнародовал в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его словам, "200-я бригада пополнилась очередным бойцом".

"Все будет Украина и победа за нами!" – добавил Штефан.

Убитый пособник оккупантов, 29-летний Валентин Зацарный воевал в так называемой "5 ОМСБр Оплот".

Согласно данным сайта "Миротворец", Зацарный – уроженец Херсона, проживал в Великоновоселковском районе Донецкой области.

Валентин Зацарный facebook.com/ukrop.bc

Валентин Зацарный facebook.com/ukrop.bc

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонну российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь".