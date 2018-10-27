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''Все будет Украина!'' В сети показали ликвидированного террориста ''ДНР''

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На Донбассе Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного террориста "ДНР".

Подробности и фото обнародовал в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). По его словам, "200-я бригада пополнилась очередным бойцом".

"Все будет Украина и победа за нами!" – добавил Штефан.

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Убитый пособник оккупантов, 29-летний Валентин Зацарный воевал в так называемой "5 ОМСБр Оплот".

Согласно данным сайта "Миротворец", Зацарный – уроженец Херсона, проживал в Великоновоселковском районе Донецкой области.

Валентин Зацарный

Валентин Зацарный

facebook.com/ukrop.bc

Валентин Зацарный

Валентин Зацарный

facebook.com/ukrop.bc

''Все будет Украина!'' В сети показали ликвидированного террориста ''ДНР''

facebook.com/ukrop.bc

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонну российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь".

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДНРНовости ДНР
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Приветы Кобзону, земля те стекловатой, вата...
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинцы продолжают убивать украинцев. Гражданская война.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Чугункин Клим, педрило и тебя убьют ,выродок
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
гори в аду падлота и весь твой вывадок
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