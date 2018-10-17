''Все будет Украина!'' В сети показали фото убитого на Донбассе террориста

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "Л/ДНР".

Фото оккупанта опубликовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц.

"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом. Бурулько Евгений из Макеевки. Все будет Украина и победа за нами", – сообщил офицер. По информации военного, террориста ликвидировали 15 октября текущего года.

Пользователи бурно отреагировали на эту новость. "Покойся с г*вном!", "Жаль бурульку!" - пишут они в комментариях под постом.

Facebook Анатолия Штефана Штирлица

Facebook Анатолия Штефана Штирлица

Facebook Анатолия Штефана Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали убитого на Донбассе наемника Путина.