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''Все будет Украина!'' В сети показали фото убитого на Донбассе террориста

3.3тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "Л/ДНР".

Фото оккупанта опубликовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц.

"Бригада-200" пополнилась очередным бойцом. Бурулько Евгений из Макеевки. Все будет Украина и победа за нами", – сообщил офицер. По информации военного, террориста ликвидировали 15 октября текущего года.

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В ''бригаде-200'' пополнение: офицер ВСУ показал убитых террористов ''Л/ДНР''

Пользователи бурно отреагировали на эту новость. "Покойся с г*вном!", "Жаль бурульку!" - пишут они в комментариях под постом.

''Все будет Украина!'' В сети показали фото убитого на Донбассе террориста

Facebook Анатолия Штефана Штирлица

''Все будет Украина!'' В сети показали фото убитого на Донбассе террориста

Facebook Анатолия Штефана Штирлица

''Все будет Украина!'' В сети показали фото убитого на Донбассе террориста

Facebook Анатолия Штефана Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали убитого на Донбассе наемника Путина.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
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