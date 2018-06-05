Время остановилось: появились свежие фото из Донецка

В оккупированном террористами Донецке повсюду видны учреждения и рекламные щиты, которые как-будто "заморозились" во времени с весны 2014 года.

Об этом пишет испанское периодическое издание El Pais в материале "Путешествие в прошлое в Донецк". Также публикуются свежие фото из захваченного города.

Автор также обратил внимание на наличие в Донецке полного набора символов советской эпохи - от центральной улицы Артема и до площади Ленина с памятником российскому пролетарском вождю.

El Pais

El Pais

El Pais

El Pais

El Pais

El Pais

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории оккупированного Донецка зафиксировано проседание почвы на 20-25 сантиметров.