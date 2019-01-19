Враг не прорвался: ВСУ отчитались об успешных боях на Донбассе

На Донбассе 18 января террористы 9 раз нарушили перемирие.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов, сообщает пресс-центр ООС.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера.

РБК

Было также замечено огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинка и поселка Чермалык.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ООС не пострадал.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ на провокации противника, один оккупант погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января на Донбассе украинские защитники дали отпор террористам и в боях уничтожили трое оккупантов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!