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Враг не прорвался: ВСУ отчитались об успешных боях на Донбассе

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На Донбассе 18 января террористы 9 раз нарушили перемирие.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов, сообщает пресс-центр ООС.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники дважды обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Гнутово из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера.

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Враг не прорвался: ВСУ отчитались об успешных боях

РБК

Было также замечено огонь по украинским защитникам из минометов калибра 82 мм вблизи поселков Пески и Водяное и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Марьинка и поселка Чермалык.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий ООС не пострадал.

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Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ на провокации противника, один оккупант погиб.

Враг не прорвался: ВСУ отчитались об успешных боях

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января на Донбассе украинские защитники дали отпор террористам и в боях уничтожили трое оккупантов.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Один офицер найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого - множественные ушибы головы. В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины. Один из погибших с огнестрельным ранением, а второй сильно избит. Об этом сообщили УНН в полиции. В доме в селе Калинове Покровского района Донецкой области выявлены трупы двоих военнослужащих, военной части, которая дислоцируется в указанном селе. Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого множественные ушибы головы. На месте преступления найден пистолет "Макарова". Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт. Полиция начала расследование за по ст. 115 – умышленное убийство. На командира воинской части завели дело за домогательство к офицеру Ранее под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти командира разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
И там же, в статейке, рядом с бравурными победами всу, такие позитивные ссылки: ''Вывозил в лес и издевался над военными'': вопиющие факты о секс-скандале в ВСУ"... "Проблеме уже пять лет: раскрыты детали законопроекта о дезертирах ВСУ"
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославные, вы че тут повисли? Быстро в окопы, русских убивают
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Tapasenko 0leg, у чубатого скота и экономики нет чтобы содержать армию и флот. Поэтому этот скот и визжит "Ната памаги!" Ну для экономики нужны и мозги. Но и мозгов у у шароварной рвани нет.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Не вижу смысла реагировать на высеры представителей самой нищей страны Европы и Африки, не имеющей армии и флота.
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