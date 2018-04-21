Впервые за год: Донбасс пережил мощную атаку террористов

Во время мощной атаки террористов в Донецкой области в квартирах все ходило ходуном, а местные жители "запивали" стресс корвалолом.

По словам местных жителей, утром, 21 апреля, на территории обстрела никого не было. А подобная атака наблюдалась год тому назад. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Давно такого не было", – рассказала Валентина Ивановна из Павлополя.

Отмечается, что эхо обстрелов на передовой возле пункта пропуска раздается почти каждый день. А 21 апреля с полсотни тяжелых вражеских танковых снарядов разорвались не далее, как за 800 метров от КПВВ.

Террористы использовали в районе Павлополя и Гнутово 120-мм минометы. А местные жители также допускают, что не обошлось без реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрелы длились около сорока минут.

"Взрывы были сильные, в доме все дрожало, даже окна цокали, двери сами открывались. Внук подскочил – в доме все звенит, все болтается, даже со стола что-то упало", - рассказал Алексей из Павлополя.

Как сообщал "Обозреватель", обстрел из "Градов" неподалеку Лебединского продолжался более часа. В результате атаки террористов погиб один украинский военный.