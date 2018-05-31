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Возле Луганска засекли сотню неизвестных танков

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков терористов "ЛНР" недалеко от временно оккупированного Луганска.

По информации пресс-службы миссии, в частности, 34 танка неустановленного типа находились возле населенного пункта Круглик, что 31 километрах к юго-западу от Луганска.

Еще 19 неустановленных танков, а также восемь самоходных артиллерийских орудий (или гаубиц) и 24 буксируемых миномета (или гаубицы) были замечены в районе Мирного.

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"13 танков (неустановленного типа) неподалеку от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), восемь танков (неустановленного типа) и семь буксируемых минометов (или гаубиц) около Миусинска, а также 24 танка (неустановленного типа) и четыре зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) возле Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска)", – сказано в сообщении.

Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия также обнаружил семь РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм) примерно в шести километрах к юго-востоку от Миусинска и семь РСЗО (БM-21) в Мирном, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 мая в оккупированном Донецке заметили колонны танков и "Градов".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаЛуганск
Объект
ОБСЕ
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