"Воюют за еду": украинский партизан рассказал о настроениях в "Л/ДНР"

Украине на Донбассе следует бороться за территории, а не за людей. Населению оккупированных районов все равно, под чьей властью жить, а в ряды террористов "Л/ДНР" люди вступают из-за отсутствия работы.

Об этом заявил в эфире программы "Грани войны" на ObozTV украинский партизан, бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов.

"У людей, особенно после горячих фаз войны, когда побывали под бомбардировками и обстрелами, какой-то стокгольмский синдром. Им все равно – придут русские, украинцы. Пусть хоть китайцы приходят – главное, чтобы не стреляли и давали пенсию в юанях, и чтобы на эти юани можно было что-нибудь купить. Часть народа инертна. "Придет Украина? Ну слава Богу, хоть порядок будет", - рассказал он.

Как отметил бывший пленник террористов, на оккупированных территориях люди ничего не решают: "Сейчас там руководит тот, у кого в руках автомат... Даже если они хотят, чтобы за них боролись, они ничего не могут сделать".

По его словам, большая часть тех, кто взял в руки оружие на оккупированных территориях, в 1991 году голосовали за отделение от СССР и за независимость Украины.

"Но прошло время, и они перешли на сторону России. В первую очередь из-за того, что Донбасс стал очень депрессивным регионом. После развала Советского Союза очень много людей осталось без работы. На Донбассе было сосредоточено очень большое число военных заводов и шахт. Военные заводы практически все были закрыты, порезаны на металлолом или поменяли профиль. Большая часть шахт была тоже закрыта. Депрессивный регион, которым никто не занимался", - объяснил он.

"Я разговаривал с людьми в Красном Луче. Спрашиваю – зачем ты туда пошел? Он говорит - мне 38 лет, до 2014 года я ничего не стоил в этой жизни, а сейчас появилась хоть какая-то возможность поменять жизнь..." – рассказал Жемчугов.

Бывший партизан добавил, что на Донбассе в ряды боевиков "пошло какое-то количество людей, потому что работы нету, а в армии платят регулярно, дают тушенку и обмундирование".

"Пошло 40 тыс. человек, но это не кадровые военные, это люди, которые воюют за еду", - заключил он.

Как сообщал ObozTV, ранее украинский историк и блогер Александр Палий объяснил, почему Украине не нужна силовая операция по освобождению Донбасса.