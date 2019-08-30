Воткнул нож в горло: в Киеве раскрыто убийство таксиста

Полиция раскрыла убийство таксиста в Киеве, которого нашли с перерезанным горлом 28 августа на Окружной дороге.

Об этом на брифинге 30 августа заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Меньше, чем за полтора суток злоумышленник уже был задержан в Киевской области Киево-Святошинском районе. Он – гражданин Молдовы 1985 года рождения вместе со своей гражданской женой и 4-месячным ребенком незаконно проживали в области", – рассказал он.

По словам Крищенко, преступник сел в этот авто, попросил подвезти. "Когда авто остановилось в безлюдном месте, он нанес удар в шею потерпевшему… Удар был один – смертельный", - отметил начальник полиции Киева.

В Киеве зарезали таксиста "Информатор"

Потом злоумышленник угнал такси и завладел деньгами и вещами таксиста.

"Скорее всего, его жена с 4-летним ребенком находилась в автомобиле. Ее тоже задержали. Ребенка забрали и поместили в лечебном учреждении. На его одежде есть пятна крови, поэтому мы делаем предварительный вывод, что они находились в автомобиле", - подытожил Крищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, тело таксиста было найдено на Окружной дороге. По словам очевидцев, они увидели, как его вытолкали из машины. Он держался за горло, из которого лилась кровь, пытался остановить попутную машину, но скончался.

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