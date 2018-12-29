Снимала золото с детей: в Житомире воспитатель угодила в скандал

Полиция задержала 23-летнюю воспитательницу одного из детских садов Житомира, которая снимала золотые украшения со спящих деток ясельной группы.

Украденные сережки и подвески женщина сдавала в ломбарды за 200 – 300 грн, сообщила пресс-служба ГУНП Житомирщины.

Тревогу забили родители одной из девочек, которые заметили, что их дочь вернулась из садика с одной сережкой. Вначале думали – потеряла. Но вскоре другие родители начали рассказывать, что их дети также возвращались домой без подвесок или с одной сережкой в ушке.

Случай произошел в одном из детсадов Житомира Google. Maps

В результате оперативники уголовного розыска в одном из ломбардов нашли украшение, пропавшее у ребенка. Выяснилось, что его сдала воспитательница детсада.

Свою вину женщина признала полностью, отметив, что снимала золото, пока дети спали. По словам воспитательницы, на кражу ее толкнули долговые обязательства. На сегодняшний день полиция подозревает женщину в пяти кражах.

Уголовное производство открыто по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве детсаду жестко поиздевались над ребенком. Девочка боялась признаться в случившемся.