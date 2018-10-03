Воры в законе: стало известно, кто ''держит'' тюрьмы в Украине

Все тюрьмы в Украине поделены между ворами в законе. Их количество постоянно колеблется в районе 50 человек.

Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает "Сегодня". "С месяц назад мы подали в Службу безопасности список из более ста преступников с просьбой вынести решение о запрете им въезда в страну. СБУ это сделала. Но тут другая проблема. Для вора в законе ничего не стоит поменять документы или хотя бы букву в фамилии. И с новыми документами опять въехать в Украину", - говорит генерал.

Также были названы самые известные воры в законе, которые "держат" тюрьмы в стране:

- Лера Сумской - долларовый миллионер. Он живет от отчислений с "черных касс", назначает "смотрящих" на зонах в разных регионах и контролирует часть янтарного бизнеса, лес и контрабанду.

- Неделя - тоже миллионер, который, в отличие от предыдущего, не пользуется таким авторитетом в местах заключения, так как сидел только несколько месяцев в СИЗО по подозрению в убийстве.

- Умка - "апельсин", то есть тот, которому купили статус для контроля за Днепропетровской областью, чтобы не допускать туда "чужих", в том числе воров. Вместе с Неделей принимает участие в политической жизни страны и решает вопросы по рейдерским захватам.

- Гули Лот - находится в Турции, но пытается влиять на процессы в Украине. В прошлом он организовал так называемые "укропные" войны - борьбу за рынки зелени по всему СССР, теперь же терроризирует причастных к этому бизнесу.

- Антимос - вор в законе, который сейчас живет в Одессе по недействительному паспорту Украины, который не позволяет выехать в страны ЕС, где тот владеет недвижимостью. Документ выдал начальник соответствующей службы, который сейчас отбывает за это наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России был найден мертвым один из самых крутых тюремных авторитетов.