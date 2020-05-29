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29 мая • обновлено в 23:46
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Вооруженные формирования РФ устроили обстрелы возле Луганского: ранен украинский боец

1.6т
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Российско-оккупационные войска на Донбассе вечером 29 мая подло обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего ранение получил один украинский защитник.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook. К счастью, воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Отмечается, что поддерживаемые Россией наемники напали на ВСУ вблизи Луганского.

На Донбассе ранен воин ВСУ

На Донбассе ранен воин ВСУ

Они, в частности, нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
Расследования

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