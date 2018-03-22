"Вообще не понимаю": появился комментарий возможного фигуранта дела Савченко

Журналисты связались с возможным фигурантом видеодоказательств вины внефракционного народного депутата Надежды Савченко, опубликованных Генеральной прокуратурой Украины, и получили от него лаконичный ответ.

В материалах ГПУ фигурировали фамилии "Березень", "Лещ" и "Кот". Так были назвали офицеры, которые лично получили предложение принять участие в подготовке теракта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как стало известно, эти фамилии были выдуманы. Настоящие имена не разглашаются, потому что это люди, которые работают под прикрытием и являются спецназовцами. Кроме того, они попадают под защиту свидетелей.

В тексте подозрения арестованного за перевозку оружия из ОРДЛО переговорщика Владимира Рубана и Савченко находится еще один человек, который причастен к задержанию. Им является военный с позывным "Кедр" – майор 8-го полка спецназначения Павел Балов.

22 марта, в день задержания Савченко появилась информация, что именно он фигурирует под вымышленной фамилией "Березень". Так, журналисты дозвонились до Балого.

"Извините, пожалуйста, со всем уважении к вашему звонку, я никаких комментариев не даю. Я не "Березень" – это раз. И вот это стечение обстоятельств – я вообще не понимаю, о чем говорят", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко 22 марта.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Сразу после принятия решения в парламенте Савченко задержали прямо в Раде.