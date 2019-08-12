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Вонь и мертвая рыба: оккупанты довели Донецк до экокатастрофы. Фото

2.1т Читать материал на украинском

Жители оккупированного Донецка начали массово жаловаться в соцсетях на гибель рыбы в реке Кальмиус.

При этом в так называемом "Минздраве "ДНР" утверждают, что произошло органическое загрязнение воды Нижне-Кальмиусского водохранилища, пишут "Новости Донбасса".

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Вонь и мертвая рыба: оккупанты довели Донецк до экокатастрофы. Фото

"Новости Донбасса"

Причины якобы пока не известны.

Тем не менее, по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа 2019 установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1,5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2 5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозопозитивная кишечная палочка) составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³).

Вонь и мертвая рыба: оккупанты довели Донецк до экокатастрофы. Фото

"Новости Донбасса"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Днепропетровщине, в селе Златоустовка Криворожского района произошел массовый мор рыбы.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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