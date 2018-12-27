''Войска уже скоплены'': экс-советник Путина предупредил украинцев о новых угрозах Кремля

Российское руководство сосредоточило войска на севере Крыма численностью в 80 тыс. человек.

Они нужны Кремлю для военной операции по захвату и удержанию украинских водохранилищ в Херсонской области, рассказал в интервью OBOZREVATEL российский экономист Андрей Илларионов.

"Скопленные в Крыму танки пойдут только по ровной южноукраинской степи. Плавающие БТР нужны для прохождения Сиваша, а десантные суда в Азовском море – для переправки войск в Геническ. Российские десантники тренируются для того, чтобы уметь высадиться в Таврийске и захватить плотину и станцию Каховской ГЭС", – считает Илларионов.

Андрей Илларионов

По его мнению, если российской армии удастся захватить южную часть Херсонской области, где находятся водохранилища, то российским войскам будет легко удерживать такой плацдарм.

"Оборону херсонского берега Черного моря обеспечит Черноморский флот, обладающий очевидным преимуществом над украинским. Северо-западную и северную часть плацдарма защищает Днепр. Единственной сухопутной границей плацдарма оказывается полоса восточнее рокадного шоссе Геническ – Каховка длиной порядка 150 км. Для группировки в 80 тыс. чел., которая сейчас есть в Крыму, ее охрана — это решаемая задача", – рассказал Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское руководство надеется захватить украинские водохранилища для обеспечения Крыма питьевой водой. По мнению экологов, вода в крымских водохранилищах может закончиться к июлю 2018 года.

В случае дальнейшей военной агрессии со стороны России в отношении Украины, по мнению Андрея Илларионова, самым уязвимым городом окажется не Мариуполь, а Таврийск и Каховка Херсонской области.