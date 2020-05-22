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22 мая • обновлено в 08:03
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Войска России устроили ВСУ адский бой на Донбассе: много жертв

12.1т
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За прошедшие сутки, 21 мая, в результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро – боевые травмы.

Провокации врага не остались без ответа – ВСУ ранили не менее четырех российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе развязались адские бои

На Донбассе развязались адские бои

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь пять раз:

  • неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник стрелял:

  • у Крымского – с 120-мм минометов,

  • возле Трехизбенки – из минометов 82-го калибра.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 21 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 21 мая

mediarnbo.org

"Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств", – отмечают в штабе ООС.

В то же время подчеркивается, что с начала этих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

К счастью, за нынешние сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине в результате обстрела оккупантами грузового автомобиля 21 мая погиб украинский военный.

  • В сети показали последствия обстрела террористами на Луганщине 21 мая грузового автомобиля ВСУ, во время которого погиб украинский защитник и еще пятеро получили ранения.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
погибли военные террористы "ДНР" Вооруженные силы Украины ООС
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