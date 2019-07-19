Войска Путина стянули на Донбасс "Грады" и танки: в ОБСЕ забили тревогу

В зоне боевых действий на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков.

Это подтверждает тот факт, что оккупанты не намерены соблюдать Минские соглашения, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

В частности, в отчете СММ ОБСЕ от 18 июля указано, что вблизи поселка Хрустальное на Луганщине было замечено 22 РСЗО БМ-21 "Град". Они находились с нарушением линии отвода, определенной для данного типа вооружения Минскими договоренностями.

"Грады" "РБК-Украина"

Кроме того, представители миссии зафиксировали 18 единиц вооружения, расположенного за пределами определенных мест хранения. Так, 14 июля в районе Шимшиновки на Луганщине выявлено 11 танков, а 17 июля, неподалеку от села Терновое, было замечено еще семь.

"Несмотря на неоднократные заявления по выполнению Минских договоренностей, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать указанные в договоренностях требования по отводу тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 00:01 воскресенья, 21 июля, на Донбассе должно начаться "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Романа Бессмертного, есть вероятность того, что режим тишины сохранится навсегда.

Он также подчеркнул, что несмотря на запрет огня во время "хлебного" перемирия на Донбассе, украинским защитникам разрешено стрелять в ответ в случае нарушения режима тишины со стороны оккупантов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!