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Войска Путина стянули на Донбасс "Грады" и танки: в ОБСЕ забили тревогу

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В зоне боевых действий на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков.

Это подтверждает тот факт, что оккупанты не намерены соблюдать Минские соглашения, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

В частности, в отчете СММ ОБСЕ от 18 июля указано, что вблизи поселка Хрустальное на Луганщине было замечено 22 РСЗО БМ-21 "Град". Они находились с нарушением линии отвода, определенной для данного типа вооружения Минскими договоренностями.

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"Грады"

"Грады"

"РБК-Украина"

Кроме того, представители миссии зафиксировали 18 единиц вооружения, расположенного за пределами определенных мест хранения. Так, 14 июля в районе Шимшиновки на Луганщине выявлено 11 танков, а 17 июля, неподалеку от села Терновое, было замечено еще семь.

"Несмотря на неоднократные заявления по выполнению Минских договоренностей, вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать указанные в договоренностях требования по отводу тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 00:01 воскресенья, 21 июля, на Донбассе должно начаться "хлебное" перемирие. Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. По словам представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Романа Бессмертного, есть вероятность того, что режим тишины сохранится навсегда.

Он также подчеркнул, что несмотря на запрет огня во время "хлебного" перемирия на Донбассе, украинским защитникам разрешено стрелять в ответ в случае нарушения режима тишины со стороны оккупантов.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОБСЕ ООС
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Слепые да будут зрячими!
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Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
""!!! огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков."" В отчетах ОБСЕ нет слов "российских и огромное". Вранье - залог "успеха" всех укроЗМЫ. Практически во всех отчетах ОБСЕ фиксируются фокты разрушений гражданских объектов домов школ, больниц и конкретные жертвы среди мирного наснления в результате обстрелов укронацистов.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ну это не серьезно …. 11 танков 22 урала (возможно с градом) - Обоз ты мельчаешь - где те армады в 5000 танков 10000 бмп сотни градов и огромного стада Чебурашек выжигающих сотни квадратных километров … тпфу….
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