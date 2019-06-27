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Войска отвели, но война продолжается: "Л/ДНР" разбушевались на Донбассе

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Несмотря на то, что на Донбассе начался активный отвод войск, террористы за 26 июня 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Так, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В итоге, четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, в ответ уничтожили двух оккупантов.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

bigmir)net

Самые активные обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Там противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Еще 15 раз огонь открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Войска отвели, но война продолжается: "Л/ДНР" разбушевались на Донбассе

С начала текущих суток, 27 июня, враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно об успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Це "вогонь" по Зеленському та його команді.
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