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26 января • обновлено в 17:51
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"Война забирает лучших!" На Донбассе погиб молодой командир ВСУ: фото

2.8т
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В воскресенье, 26 января, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, террористы убили военнослужащего Вооруженных сил, командира отделения Антона Хобу.

Об этом сообщил в Facebook городского голова Шостки Сумского области Николай Нога (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость).

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. От имени жителей Шосткинского объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью героя и молимся за упокой его души", – написал он.

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"Ушел тот, кого я любила": на Донбассе погиб воин ВСУ. Фото героя

На Донбассе погиб молодой командир ВСУ Антон Хоба

На Донбассе погиб молодой командир ВСУ Антон Хоба

Хоба родился в 1992 году. На передовой молодой человек был с 2015.

В комментариях коллеги военного и другие пользователи оставили слова соболезнования. "Мы все в шоке! Только стояла на утреннем построении позади него! А сейчас его уже нет! Тяжело осознавать! И нет сил осознать это! Порядочный, спокойный! Почему Боженька забирает лучших? Нет ответа!" – написала Яна Осипенко.

"Война забирает лучших!" На Донбассе погиб молодой командир ВСУ: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января наемники России 4 раза обстреляли позиции украинских защитников. 25 января в результате атаки "Л/ДНР" был ранен один воин ВСУ.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса

Новости расследований

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