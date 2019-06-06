Война за независимость: ВСУ мощно отомстили за подлое убийство побратима на Донбассе

На Донбассе 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщает пресс-центр АТО.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо – ранены.
ВСУ на Донбассе
"24"
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
трижды вблизи села Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Богдановка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Новотроицкое – из станковых противотанковых гранатометов;
в районе населенного пункта Пищевик – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов;
в районе населенного пункта Новогригорьевка – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
вблизи населенного пункта Старый Айдар – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных;
в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм;
дважды вблизи населенного пункта Золотое – из автоматического стрелкового и снайперского оружия.
От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
вблизи села Павлополь – из вооружения боевых машин пехоты;
в районе села Водяное – из стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники провели блестящую операцию на Донбассе под населенным пунктом Водяное, уничтожив целый взвод оккупантов.
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