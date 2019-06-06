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Война за независимость: ВСУ мощно отомстили за подлое убийство побратима на Донбассе

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На Донбассе 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщает пресс-центр АТО.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо – ранены.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"24"

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • трижды вблизи села Водяное – из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Богдановка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи населенного пункта Новотроицкое – из станковых противотанковых гранатометов;

  • в районе населенного пункта Пищевик – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов;

  • в районе населенного пункта Новогригорьевка – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

  • вблизи населенного пункта Старый Айдар – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных;

  • в районе населенного пункта Крымское – из минометов калибра 82 мм;

  • дважды вблизи населенного пункта Золотое – из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Война за независимость: ВСУ мощно отомстили за подлое убийство

От начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • вблизи села Павлополь – из вооружения боевых машин пехоты;

  • в районе села Водяное – из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские защитники провели блестящую операцию на Донбассе под населенным пунктом Водяное, уничтожив целый взвод оккупантов.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Самый мощный ответ - очередной котел....а все остальное - жабячьт стрибки...но скоро допрыгаются до очередного...
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