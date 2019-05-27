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Война за независимость Украины: на Донбассе резко изменился ход боев

24.8тЧитать материал на украинском

На Донбассе 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Таким образом, ход боев резко изменился, так как ранее количество обстрелов было гораздо больше.

Никто из украинских военных не пострадал. При этом один оккупант получил ранения, сообщает пресс-центр ООС. Так, враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в сообщении.

Огонь велся по нашим позициям возле Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и в районе Чермалика – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

С начала текущих суток, 27 мая, враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Война за независимость Украины: на Донбассе резко изменился ход боев

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ разгромили позицию террористов "ДНР" на Донбассе, отомстив за раненого бойца.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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леня зе
леня зе
формирования Российской Федерации -а шо это за подразделения?смерчи с метеоритами фотографируют, а тут все с РФ воюют бездоказательно.где российские самолеты ,вертолеты?
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
А теперь чуть-чуть правды. Для разнообразия. -------- 27.05.19 "Горловка с раннего утра под обстрелом. Горловка - с 06:23 север, район Доломитного под обстрелом, укроп применяет тяжелое вооружение. Северное направление продолжает греметь. Враг обстреливает районы Зайцево и Гольмы с применением артиллерии. Зайцево , Гольма - КРАСНЫЙ. Всем остальным быть предельно осторожными. Гольма, уйти с улиц! Чрезвычайно активно Светлодарское направление. Залпы один за одним со стороны Водобуда. Гольма должна быть в укрытиях. Север - мощные прилеты. Доломитный, Гольма, Барак, Русский Край, Зайцево в зоне высокого риска. Обезопасить себя! Донецк. В стороне АП громыхают минометы".
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
И так, в общем-то, каждый день...
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2
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Ковалёва Надежда
Ковалёва Надежда
Мoя 6лaгoдaрнoсть томy, ктo пoкaзaл мнe этoт чудo-caйт http://difimas.com/wpvpld6 Прocтo прoйдя oпроc полyчилa пoчти полугодовую зарплaту)) Пoльзyйтеcь, покa eсть возможность=)
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