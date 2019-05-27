Война за независимость Украины: на Донбассе резко изменился ход боев

На Донбассе 26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Таким образом, ход боев резко изменился, так как ранее количество обстрелов было гораздо больше.

Никто из украинских военных не пострадал. При этом один оккупант получил ранения, сообщает пресс-центр ООС. Так, враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – говорится в сообщении.

Огонь велся по нашим позициям возле Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и в районе Чермалика – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе ТСН

С начала текущих суток, 27 мая, враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ разгромили позицию террористов "ДНР" на Донбассе, отомстив за раненого бойца.

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