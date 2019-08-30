Война за независимость: террористы десятки раз обстреляли бойцов ВСУ

В четверг, 29 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщил в Facebook штаб ООС, террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

рядом с Марьинкой — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

около Новогнатовки — из станкового противотанкового гранатомета;

дважды вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Талаковки — из стрелкового оружия;

около Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево — из вооружения БМП и стрелкового оружия;

трижды возле Луганского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

неподалеку Новолуганского — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", — сообщили в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, полк "Азов" сделал прорыв на Донбассе. В ночь на 29 августа воины провели успешнейшую операцию: ликвидировали четырех и взяли в плен одного оккупанта, а также захватили оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

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