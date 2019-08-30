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Война за независимость: террористы десятки раз обстреляли бойцов ВСУ

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В четверг, 29 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщил в Facebook штаб ООС, террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • рядом с Марьинкой — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • около Новогнатовки — из станкового противотанкового гранатомета;

  • дважды вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов;

  • вблизи Талаковки — из стрелкового оружия;

  • около Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе продолжается

Война на Донбассе продолжается

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Южного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Зайцево — из вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • трижды возле Луганского — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • неподалеку Новолуганского — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война за независимость: террористы десятки раз обстреляли бойцов ВСУ

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"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", — сообщили в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, полк "Азов" сделал прорыв на Донбассе. В ночь на 29 августа воины провели успешнейшую операцию: ликвидировали четырех и взяли в плен одного оккупанта, а также захватили оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Перемирие на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии смерть окупантам! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Кожедуб ruslan, Русланка, а ну давай в АТО, нехфиг диван пропердывать!
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